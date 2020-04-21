Дорогу в Липецком селе отремонтируют благодаря нацпроекту

ЛИПЕЦК, 21 апр – РИА Новости. Дорогу регионального значения в селе Семеновка, примыкающего к автомобильной дороге Тербуны-Набережное-Волово в Воловском районе Липецкой области отремонтирую в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил РИА Новости губернатор региона . Дорогу регионального значения в селе Семеновка, примыкающего к автомобильной дороге Тербуны-Набережное-Волово в Воловском районе Липецкой области отремонтирую в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Артамонов

Он пояснил, что общее население Семеновки составляет около 200 человек. Своей школы в селе нет. Восемнадцать детей на школьном автобусе ездят на учёбу в соседнее Набережное. По словам местных жителей, последний раз дорогу капитально ремонтировали в середине 1980-х годов. С тех пор проводился только ямочный ремонт.

В ходе текущих ремонтных работ региональные власти поставили перед дорожниками задачу восстановить должное состояние автодороги для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта, устранить деформации, просадки, колейность и уложить новое асфальтобетонное покрытие в соответствии с современными требованиями дорожного строительства. Протяженность участка составит пять километров.

По словам губернатора области, стоимость проекта составит около 37 миллионов рублей. Средства выделены из бюджета региона в рамках реализации нацпроекта. Работы должны завершиться в третьем квартале текущего года.