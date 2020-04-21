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Культура
2020-04-21T17:31
https://ria.ru/20200421/1570366272.html
"Зулейха открывает глаза" стал самым рейтинговым сериалом телесезона
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РИА Новости

"Зулейха открывает глаза" стал самым рейтинговым сериалом телесезона

17:25 21.04.2020 (обновлено: 17:31 21.04.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСъёмки многосерийного фильма "Зулейха открывает глаза"
Съёмки многосерийного фильма Зулейха открывает глаза
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Первые пять эпизодов драмы "Зулейха открывает глаза" режиссера Егора Анашкина со значительным отрывом возглавили рейтинг праймовых сериалов завершающегося сезона (с сентября 2019 по апрель 2020 года). Об этом сообщает пресс-служба телеканала "Россия" со ссылкой на данные Mediascope.
Средняя доля совершеннолетней аудитории во время трансляции "Зулейха открывает глаза" составила 21,1% при рекордном среднем рейтинге в 7,4%.
По всей измеряемой телеаудитории (зрители от четырех лет и старше) первые пять эпизодов "Зулейхи" также на первом месте в сезоне 2019/2020 с долей аудитории 20,2% при рейтинге 6,4%.
13 апреля, в день начала премьерного показа, первый эпизод проекта показал лучший старт среди всех сериалов со средней долей 21,4% и рейтингом 7,9%.
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Также к 21 апреля первые пять эпизодов набрали суммарно более девяти миллионов просмотров на YouTube. При этом каждый эпизод в день премьеры становился трендом в русскоязычном секторе. На официальном сайте канала его дополнительно посмотрели более двух миллионов раз.
На этой неделе телеканал "Россия" завершает премьерный показ в эфире и онлайн.
Сюжет сериала начинается зимой 1930 года. У татарской крестьянки Зулейхи (Чулпан Хаматова) убивают мужа, а ее саму вместе с сотнями других переселенцев отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Добираются до места всего тридцать ссыльных.
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