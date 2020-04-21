Путин поручил выделить средства на развитие Калининградской области

"С 2022 года планировалось финансирование подпрограммы развития Калининградской области. Он просит снести влево и начать финансирование с 2021 года. Насколько я понимаю, это маловероятно с учетом дополнительных расходов бюджета. Так? Или возможно это сделать?" - обратился Путин к Силуанову.