Путин поручил выделить средства на развитие Калининградской области

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову к 2022 году предусмотреть финансирование подпрограммы социально-экономического развития Калининградской области в полном объеме.
Такое поручение он дал во время видеоконференции с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, который попросил о финансировании нового этапа реализации программы по социально-экономическому развитию Калининградской области уже со следующего года, а не с 2022 года. Речь идет о подпрограмме, касающейся наиболее значимых объектов.
"С 2022 года планировалось финансирование подпрограммы развития Калининградской области. Он просит снести влево и начать финансирование с 2021 года. Насколько я понимаю, это маловероятно с учетом дополнительных расходов бюджета. Так? Или возможно это сделать?" - обратился Путин к Силуанову.
Министр в свою очередь попросил сохранить плановое задание по финансированию подпрограммы с 2022 года в связи с необходимостью оказания поддержки субъектам на выполнение социальных обязательств.
"Хорошо, Антон Германович, так и договоримся. Но к 2022 году вы, пожалуйста, предусмотрите это финансирование в полном объеме", - распорядился президент.