В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 2614

КИШИНЕВ, 21 апр - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 2614, за сутки было подтверждено 66 новых случаев, сообщила во вторник министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.
Ранее власти Молдавии сообщили о 2548 зарегистрированных случаях коронавируса, 72 человека скончались, 14 из них - из непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
"На сегодняшний день подтверждено 66 положительных случаев коронавируса, всего у нас 2614 случаев. В тоже время 505 человек были выписаны", - заявила Думбрэвяну.
Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях, закрываются магазины и точки общепита. С 25 марта людям старше 63 лет запрещено выходить на улицу без особой необходимости. Остальным гражданам запрещено посещать общественные места и собираться в группы больше трех человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.