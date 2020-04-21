Москвичам объяснили, как получить пропуск для поездки на дачу с ночевкой

Ранее в Москве заработала система цифровых пропусков для перемещения по городу на транспорте. Существуют несколько видов пропусков: рабочий пропуск, который действует до 30 апреля включительно, однодневный пропуск для посещение медучреждений, который выдается неограниченное количество раз в течение недели, пропуск для осуществления волонтерской деятельности и однодневный пропуск для личных целей, получить который можно только два раза в неделю.

"Пропуск действует один день. Соответственно, если человек едет на дачу в один день, а возвращается уже в другой, то нужно будет оба раза оформлять пропуск. В этом случае, человек сразу потратит свой лимит в две поездки для "иных целей", которые доступны только два раза в неделю. Поэтому мы призываем москвичей заранее определиться с местом для длительной самоизоляции", - сказал Щитов.