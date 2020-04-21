В ЕАО предварительно выявили более 20 случаев коронавируса

Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке

ХАБАРОВСК, 21 апр – РИА Новости. Более 20 первично положительных тестов на Более 20 первично положительных тестов на COVID-19 подтверждены за последние сутки в Еврейской автономной области, инфекция зарегистрирована в семьях и в двух учреждениях УФСИН, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

Ранее сообщалось, что в понедельник в области официально подтверждены 22 случая коронавируса, еще 21 проба с предварительными положительными результатами направлялась на подтверждение.

"По официальной статистике в регионе сейчас подтверждено 43 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Шестеро из этого числа уже выздоровели: две сегодняшние выписки пока не отражены в федеральной статистике. Ещё десять подозрительных проб проходят окончательную верификацию в хабаровской лаборатории Роспотребнадзора . Новые случаи выявляются как в семейных очагах, так и в двух учреждениях ФСИН ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент в инфекционном госпитале находятся 32 человека, у 24 из них официально подтверждён диагноз "коронавирусная инфекция". Как уточнили в пресс-службе, остальные заболевшие COVID-19 лечатся в учреждении УФСИН.

Отмечается, что по поручению врио главы региона Ростислава Гольдштейна на случай возможной вспышки заболевания в лечебных учреждениях области будет создан резервный коечный фонд для размещения заболевших.

"Даю поручение увеличить резерв коек не менее чем на 50% на базе областных государственных бюджетных учреждений здравоохранения "Областная больница", "Валдгеймская центральная районная больница", "Облученская районная больница" для лечения больных с подозрением на коронавирусную инфекцию и пациентов, больных коронавирусом", – отметил Гольдштейн.

Ранее сообщалось, что в инфекционной больнице для заболевших коронавирусом было подготовлено 80 коек, из них 56 с подачей кислорода.