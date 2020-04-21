В Нью-Йорке создадут стратегический резерв медоборудования

НЬЮ-ЙОРК, 21 апр – РИА Новости. Власти Нью-Йорка создают стратегический резерв города, где будут храниться медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, заявил мэр Билл де Блазио.
Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США. По словам мэра, власти извлекли уроки из сложившейся ситуации.
"Мы знаем, что нам надо защищать себя. И мы должны быть готовы ко всему, что бы ни случилось потом", - сказал де Блазио на пресс-конференции.
"Сегодня я сообщаю: мы создадим стратегический резерв Нью-Йорка. Мы не можем зависеть от глобального рынка, мы создадим наш собственный резерв", - указал он.
Мэр отметил, что в резерве будут защитные экраны на лицо, халаты, наборы для тестирования и аппараты ИВЛ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.