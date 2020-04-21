В Рязанской области еще шесть человек вылечились от COVID-19

БРЯНСК, 21 апр - РИА Новости. Рязанские врачи вылечили от коронавируса еще шестерых жителей региона, сообщает оперативный штаб.
"По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 21 апреля из лечебных учреждений выписано шесть человек, перенесших коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Таким образом, в настоящее время 15 жителей Рязанской области, у которых был обнаружен COVID-19, выписаны и здоровы.
На данный момент в регионе зарегистрировано 316 случаев заболевания. Отмечается, что в лечебных учреждениях Рязани находятся на лечении 94 пациента с COVID-19, из них шестеро детей. Состояние 24 пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, 60 человек - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 10 пациентов, из них пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей, говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
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