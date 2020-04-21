В Рязанской области еще шесть человек вылечились от COVID-19

Таким образом, в настоящее время 15 жителей Рязанской области, у которых был обнаружен COVID-19, выписаны и здоровы.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей, говорится в сообщении.