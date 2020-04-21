Саудовская Аравия примет допмеры по балансировке рынка нефти

ДОХА, 21 апр - РИА Новости. Саудовская Аравия готова принять дополнительные меры для балансировки рынка нефти в партнерстве со странами, входящими в сделку ОПЕК+, и другими производителями, отметило саудовское правительство на еженедельном заседании во вторник.
"Совет министров подтвердил стремление королевства к достижению стабильности на рынке ... и приверженность договоренности с Россией по осуществлению целевых сокращений в течение последующих двух лет и постоянному мониторингу рыночных условий, а также готовность принимать любые дополнительные меры в партнерстве с членами ОПЕК+ и другими производителями", - говорится в сообщении правительства страны, размещенном Саудовским агентством новостей.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.