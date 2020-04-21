Сколтех запустил производство масок-экранов для защиты от COVID-19

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Защитные маски-экраны позволяют в разы снизить опасность заражения коронавирусом. Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) наладил производство этих средств индивидуальной защиты и предлагает свои изделия всем, кто входит в группу риска заражения СOVID-19, в первую очередь медицинским работникам, сотрудникам полиции и Росгвардии.

Важно, что полное изготовление и сборка одного изделия занимают меньше двух минут. И для этого необходим минимальный набор инструментов: лазер, термонож и ленточная шлифовальная машина.

Также конструкция маски адаптирована так, чтобы для ее изготовления использовались широко доступные материалы и было возможно мелкосерийное производство на оборудовании, уже имеющемся в мастерских при институтах и университетах.

ЦКП "Фаблаб и Мастерская" Сколтеха во время ухудшения эпидемиологической обстановки добровольно переориентировался на производство сверхлегких лицевых щитков, переходников полнолицевых масок и респираторов, а также других изделий для медицинских работников и всех тех, кто находится на первой линии в борьбе с инфекцией.

Все производимые в Сколтехе изделия возможно использовать многократно после соответствующей дезинфекции.

За одну восьмичасовую смену можно изготовить более 1000 щитков. К работе привлечен собственный персонал центра, а также волонтеры — представители всего университетского сообщества.

"Введенные ограничительные меры, а также удаленный режим работы являются серьезным испытанием для лабораторий и центров коллективного пользования Сколтеха. Мы стараемся оказать посильную помощь в борьбе с коронавирусом, чтобы хотя бы немного, но приблизить момент, когда ситуация нормализуется и мы все сможем вернуться к нормальной работе и привычной жизни", — отметил Алексей Денисов, руководитель отдела по управлению центрами коллективного пользования Сколтеха.

Более того, сотрудники Сколтеха из дома, на самоизоляции, помогают собирать маски-экраны в соответствии с электронной инструкцией. Продукция доставляется волонтерами на место назначения.

"Непрерывное расширение как количества, так и качества средств индивидуальной защиты (то есть таких, которые будут носить не снимая) для сотрудников, находящихся в непосредственном контакте с широким кругом лиц, — это один из самых значимых методов по сдерживанию распространения инфекций", — подчеркнул Владимир Каляев, руководитель ЦКП "Фаблаб и Мастерская" в Сколтехе.