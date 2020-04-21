Мишустин и премьер Вьетнама обсудили реализацию совместных проектов

"Мишустин и Нгуен Суан Фук обменялись мнениями о ходе реализации крупных совместных проектов в промышленной, нефтегазовой и электроэнергетической сферах. Особое внимание было уделено сооружению во Вьетнаме новых объектов электрогенерации и созданию сборочных производств российских автомобилей", - говорится в сообщении.