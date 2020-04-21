Мишустин и премьер Вьетнама обсудили реализацию совместных проектов

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Вьетнама Нгуен Суан Фук обсудили реализацию крупных совместных проектов в промышленной, нефтегазовой и электроэнергетической сферах, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
"Мишустин и Нгуен Суан Фук обменялись мнениями о ходе реализации крупных совместных проектов в промышленной, нефтегазовой и электроэнергетической сферах. Особое внимание было уделено сооружению во Вьетнаме новых объектов электрогенерации и созданию сборочных производств российских автомобилей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главы правительств подчеркнули важное значение Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом, прежде всего в контексте развития российско-вьетнамского торгово-экономического сотрудничества и расширения взаимной торговли.