В ЛНР усилили ограничения из-за угрозы коронавируса

"Сегодня состоялось очередное заседание Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве (ЧСПК) Луганской Народной Республики, на котором в связи с COVID-19 были введены дополнительные ограничительные меры", - сообщили в пресс-службе по итогам заседания чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии, состоявшейся во вторник.