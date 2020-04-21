В ЛНР усилили ограничения из-за угрозы коронавируса

ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской Народной Республики запретили посещать больных в лечебных учреждениях, а также закрыли для посещения кладбища из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
Ранее в республике был введен режим повышенной готовности в связи с COVID-19. Минздрав ЛНР заявил в пятницу, что в республике в общей сложности зарегистрирован 21 случай заражения.
"Сегодня состоялось очередное заседание Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве (ЧСПК) Луганской Народной Республики, на котором в связи с COVID-19 были введены дополнительные ограничительные меры", - сообщили в пресс-службе по итогам заседания чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии, состоявшейся во вторник.
По данным пресс-службы, министерству здравоохранения республики было поручено с 22 апреля запретить все посещения больных в стационарах лечебно-профилактических учреждений.
Также по итогам заседания главам городов и районов ЛНР поручено для недопущения массового распространения COVID-19 на время праздников закрыть для посещения граждан кладбища. Исключения составляют процедуры, связанные с погребением.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
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