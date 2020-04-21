В Москве неизвестные сообщили о минировании четырех медучреждений

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Неизвестные сообщили о "минировании" четырех медицинских учреждений в Москве, эвакуация людей пока не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Угрозы взрывов поступили в адрес четырех медицинских учреждений: Медико-хирургического центра имени Пирогова, Онкологического центра имени Блохина, Морозовской детской городской клинической больницы и Центра репродукции и генетики", - сказал собеседник агентства.
По его словам, эвакуация персонала и пациентов медицинских учреждений пока не проводится.