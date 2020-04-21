Мордовия прекратит ж/д сообщение с соседними регионами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Мордовия приостанавливает пригородное железнодорожное сообщение с соседними регионами с 22 апреля, сообщается на официальном портале органов власти республики.

Соответствующие изменения внесены в указ главы Мордовии "О введении режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

"С 22 апреля 2020 года на период действия режима повышенной готовности приостановить пригородное железнодорожное пассажирское сообщение с соседними субъектами Российской Федерации", - говорится в указе.

Также в Мордовии вводятся другие дополнительные противоэпидемические меры. В частности, с 22 по 28 апреля приостанавливается деятельность рынков и ярмарок.

"С 22 апреля на период действия режима повышенной готовности обязать организации и индивидуальных предпринимателей производить обслуживание только при условии нахождения покупателей в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских либо иных аналогичных им по защитным свойствам масках или респираторах)", - говорится в указе.

При этом на входе в магазин покупателей должны обеспечить масками "путем продажи или безвозмездной раздачи", а также организовать обработку рук дезинфицирующими средствами или предоставить им одноразовые перчатки.