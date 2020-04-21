В ДНР обезвредили около 1,8 тысячи неразорвавшихся боеприпасов

ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Саперы самопровозглашенной Донецкой народной республики обезвредили около 1,8 тысячи неразорвавшихся боеприпасов за минувшую неделю, сообщила во вторник журналистам начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.
На предыдущей неделе, по информации МЧС, саперы ДНР обезвредили 274 боеприпаса.
"Саперами МЧС обследовано более 150 гектаров открытых территорий и более 2,5 тысячи квадратных метров помещений. В результате проведенных работ было выявлено и обезврежено 1795 единиц взрывоопасных предметов", - сказала Гетова.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.