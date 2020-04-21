Лукашенко назвал условие для введения мер изоляции

"Если все (ситуация с коронавирусом в стране - ред.) будет так, как сейчас, мы прорвемся", - цитирует во вторник Лукашенко его пресс-служба.

По данным пресс-службы, "глава белорусского государства заверил, что если ситуация с коронавирусом обострится и будут необходимы меры по изоляции людей, отмене массовых мероприятий, такие шаги обязательно будут предприняты". Пока в этом нет необходимости, подчеркнул он.