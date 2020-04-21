Лукашенко назвал условие для введения мер изоляции

МИНСК, 21 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае обострения ситуации с новым коронавирусом в стране будут приняты решения по изоляции людей и отмене массовых мероприятий, но пока в этом нет необходимости.
Миссия ВОЗ работала в Белоруссии с 8 по 11 апреля для оценки ситуации с коронавирусом. Решение пригласить экспертов международной организации ранее принял Лукашенко. Миссия рекомендовала республике в условиях коронавируса усилить меры по социальному дистанцированию граждан, а также отменить спортивные и иные массовые мероприятия и перевести школы и вузы на онлайн-обучение. Лукашенко во вторник рассказал, что ВОЗ советовала Белоруссии для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 принять более жесткие меры – вплоть до введения карантина или, возможно, комендантского часа.
"Если все (ситуация с коронавирусом в стране - ред.) будет так, как сейчас, мы прорвемся", - цитирует во вторник Лукашенко его пресс-служба.
По данным пресс-службы, "глава белорусского государства заверил, что если ситуация с коронавирусом обострится и будут необходимы меры по изоляции людей, отмене массовых мероприятий, такие шаги обязательно будут предприняты". Пока в этом нет необходимости, подчеркнул он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались. В понедельник минздрав сообщал, что в Белоруссии зарегистрировано 6,264 тысячи случаев COVID-19, в том числе умер 51 пациент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф