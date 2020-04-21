В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1480

"В Азербайджане выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 74 больных вылечились На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1480 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 865 человек вылечились, 20 человек умерли, 595 человек продолжают лечение в больницах особого режима" - говорится в сообщении штаба.