В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1480

БАКУ, 21 апр – РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане возросло до 1480, за сутки выявлены 44 заболевших, число жертв вируса увеличилось до 20, сообщил оперативный штаб при кабмине республики.
"В Азербайджане выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 74 больных вылечились На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1480 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 865 человек вылечились, 20 человек умерли, 595 человек продолжают лечение в больницах особого режима" - говорится в сообщении штаба.
Уточняется, что было проведено 102,764 тысячи тестов на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.