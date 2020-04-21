В Подмосковье стало известно о коррективах в экзаменах школьников

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала об изменениях, которые ждут областных школьников при сдаче ЕГЭ и ОГЭ в этом году. Об этом сообщил телеканал Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала об изменениях, которые ждут областных школьников при сдаче ЕГЭ и ОГЭ в этом году. Об этом сообщил телеканал "360"

В этом году девятиклассники напишут Единый государственный экзамен только по математике и русскому языку. Сдачу экзамена организуют с 9 июня по 31 июля. Более точные даты определятся чуть позже. При этом все предметы по выбору отменяются.

"Единый государственный экзамен пройдет штатно, но чуть позже, чем в прошлые годы", — отметила глава ведомства.

Предварительно первый экзамен ЕГЭ школьники напишут 8 июня.

На начало следующего учебного года перенесены Всероссийские проверочные работы. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников в этом году отменяется. Призерами признают тех одиннадцатиклассников, которые набрали проходной балл для участия в финале. Они получат соответствующие дипломы.