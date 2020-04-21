Минобрнауки надеется, что учебный год начнется 1 сентября

"В министерстве, в вузовском сообществе, да и в научном сообществе... обсуждаются самые разные варианты и самые разные сценарии. Но мне кажется, мы настолько соскучились по живому общению, настолько готовы к тому, чтобы горы свернуть, если выйдем, что я бы ориентировал всех, и мне кажется, что основания для сдержанного оптимизма все же имеются, на то, что 1 сентября, так же, как изначально мы планировали, в базовом варианте надо планировать в традиционной форме", - рассказал Фальков, отвечая на вопрос, обсуждаются ли сроки переноса начала нового учебного года в российских вузах, в рамках онлайн-встречи с директором Института общественных стратегий Андреем Волковым.