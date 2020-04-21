МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минобрнауки надеется, что учебный год начнется 1 сентября, заявил глава министерства Валерий Фальков.
"В министерстве, в вузовском сообществе, да и в научном сообществе... обсуждаются самые разные варианты и самые разные сценарии. Но мне кажется, мы настолько соскучились по живому общению, настолько готовы к тому, чтобы горы свернуть, если выйдем, что я бы ориентировал всех, и мне кажется, что основания для сдержанного оптимизма все же имеются, на то, что 1 сентября, так же, как изначально мы планировали, в базовом варианте надо планировать в традиционной форме", - рассказал Фальков, отвечая на вопрос, обсуждаются ли сроки переноса начала нового учебного года в российских вузах, в рамках онлайн-встречи с директором Института общественных стратегий Андреем Волковым.
Что касается готовности вузов действовать по другому сценарию, как утверждает Фальков, такой вариант обсуждается. "И степень готовности, мне кажется, здесь повышается с каждым днем, пока мы находимся в этой непростой ситуации", - отметил министр.
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