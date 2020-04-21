Власти рассказали, как будут следить за перемещением москвичей с ОРВИ

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава комиссии Глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов рассказал РИА Новости, как власти столицы будут контролировать исполнение указа мэра Сергея Собянина о режиме изоляции для людей с симптомами ОРВИ и другими респираторными заболеваниями.

Как пояснил депутат, в указе прописано, что для контроля их перемещения может применяться та же система, что и для людей с подозрением на коронавирус.

"Это и контроль с помощью системы видеонаблюдения с системой распознавания лиц, и контроль с помощью данных геолокации телефона за счет приложения "Социальный мониторинг". Либо смартфон гражданину выдает департамент информационных технологий, либо человек может на свой телефон скачать приложение самостоятельно. Технологических нововведений здесь нет", — сказал Щитов.

Москвичи с симптомами ОРВИ без подтвержденного диагноза COVID-19 с 22 апреля должны будут соблюдать самоизоляцию, как и граждане с подозрением на коронавирусную инфекцию. Выходить из дома можно только для посещения врача.

Есть ограничения и для тех, кто живет с ними в одной квартире. Так, домочадцы могут ходить в ближайшие магазины, выносить мусор и гулять с животными, но пользоваться транспортом можно только для поездки в больницу.

По данным на 21 апреля, всего в России зарегистрировали 52 763 заболевших COVID-19, 456 человек умерли от заболевания, 3873 пациента поправились.

В Москве коронавирус диагностировали у 29 433 человек, 2057 выздоровели, 233 скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф