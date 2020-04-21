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Распространение нового коронавируса
2020-04-21T17:18
https://ria.ru/20200421/1570363563.html
Власти рассказали, как будут следить за перемещением москвичей с ОРВИ
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569554898_0:354:2887:1977_1036x0_80_0_0_b93ef8d6291a481322ebb886b8a2a8bf.jpg
РИА Новости

Власти рассказали, как будут следить за перемещением москвичей с ОРВИ

16:51 21.04.2020 (обновлено: 17:18 21.04.2020)
12283
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИнформационный экран в переходе в Москве
Информационный экран в переходе в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов рассказал РИА Новости, как власти столицы будут контролировать исполнение указа мэра Сергея Собянина о режиме изоляции для людей с симптомами ОРВИ и другими респираторными заболеваниями.
Как пояснил депутат, в указе прописано, что для контроля их перемещения может применяться та же система, что и для людей с подозрением на коронавирус.
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"Это и контроль с помощью системы видеонаблюдения с системой распознавания лиц, и контроль с помощью данных геолокации телефона за счет приложения "Социальный мониторинг". Либо смартфон гражданину выдает департамент информационных технологий, либо человек может на свой телефон скачать приложение самостоятельно. Технологических нововведений здесь нет", — сказал Щитов.
Москвичи с симптомами ОРВИ без подтвержденного диагноза COVID-19 с 22 апреля должны будут соблюдать самоизоляцию, как и граждане с подозрением на коронавирусную инфекцию. Выходить из дома можно только для посещения врача.
Есть ограничения и для тех, кто живет с ними в одной квартире. Так, домочадцы могут ходить в ближайшие магазины, выносить мусор и гулять с животными, но пользоваться транспортом можно только для поездки в больницу.
По данным на 21 апреля, всего в России зарегистрировали 52 763 заболевших COVID-19, 456 человек умерли от заболевания, 3873 пациента поправились.
В Москве коронавирус диагностировали у 29 433 человек, 2057 выздоровели, 233 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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26 марта, 10:27Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кирилл ЩитовЗдоровье - ОбществоМосковская городская думаСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Абсурдная идея, теперь люди будут до последнего терпеть и не обращаться в поликлиники больницы и т.д. Для статистики хорошо, для здоровья и жизни людей нет.
21 апреля, 16:54
yozhik_2000
3820003
Как это вообще соотносится с Конституцией РФ? Подтверждения инфекции нет, да и чрезвычайного положения нет, но есть симптомы ОРВИ - и поэтому мы ограничим гражданина в правах. Просто по указу Великого человека. На всякий случай. Тестировать не надо. Превентивно всех запереть по избам, и пусть сидят. Что за полицайские замашки? Путин вообще остановит это всё, или Конституцию всю перепишут?
21 апреля, 17:27
Александр 792
3120004
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