Мишустин провел переговоры с премьером Вьетнама

"Двадцать первого апреля состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Мишустина с премьер-министром правительства Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком. Главы правительств обсудили перспективы укрепления взаимодействия в области борьбы с новой коронавирусной инфекцией с акцентом на развитие контактов между медицинскими специалистами и учреждениями здравоохранения России и Вьетнама", - говорится в сообщении.