В Узбекистане число излечившихся от коронавируса достигло 334

ТАШКЕНТ, 21 апр - РИА Новости. Семьдесят три пациента выздоровели в Узбекистане во вторник после нового коронавируса COVID-19, общее число поправившихся выросло до 334 человек, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. Во вторник ранее число зарегистрированных случаев коронавируса составило 1657, шесть пациентов скончались, 261 выздоровел. Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая.
"Сегодня полностью выздоровели еще 73 пациента. Они проходили лечение в Андижаской, Ферганской и Хорезмской областях. Это наибольшее количество поправившихся за день за время появления коронавируса в стране", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, у 27 из них COVID-19 был обнаружен после прибытия из других стран, остальные 46 заразились при контакте с инфицированными коронавирусом.
В минздраве уточнили, что общее число выздоровевших после коронавирусной инфекции в Узбекистане выросло до 334. В понедельник всего поправилось 36 человек. Прежде самое высокое число выздоровевших – 38 - было зафиксировано в минувшую субботу.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 160 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.