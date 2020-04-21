В Узбекистане число излечившихся от коронавируса достигло 334

"Сегодня полностью выздоровели еще 73 пациента. Они проходили лечение в Андижаской, Ферганской и Хорезмской областях. Это наибольшее количество поправившихся за день за время появления коронавируса в стране", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, у 27 из них COVID-19 был обнаружен после прибытия из других стран, остальные 46 заразились при контакте с инфицированными коронавирусом.