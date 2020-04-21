Минобрнауки оценило качество дистанционного обучения в вузах

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В мире нет суперуспешных практик перехода вузов в онлайн, в РФ в этом плане выглядит неплохо, считает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Практически все вузы, которые участвуют в этих программах, хорошо и быстро адаптировались в этих условиях. Да, у них были проблемы с хранилищами, с серверными мощностями, у них в первые недели у кого-то свои большие системы информационные не выдержали. Но они, тем не менее, очень быстро адаптировались и не просто смогли сами наладить образовательную деятельность в новых условиях, но еще и выступили лидерами, стали смотреть, где какой зарубежный опыт", - рассказал Фальков на онлайн-встрече с директором Института общественных стратегий Андреем Волковым.
"Кстати сказать, в мире нет суперуспешных практик адаптаций систем высшего образования к условиям коронавируса. На этом фоне, мое мнение, Россия очень неплохо смотрится. Потому что если брать системы высшего образования, все оказались так или иначе не готовы, никто блестяще не продемонстрировал результат", - добавил министр
По его словам, умение действовать в условиях неопределенности и брать на себя ответственность - важные качества, которые сформировались у вузовских команд в период распространения коронавируса. Главное, чтобы были навыки командой работы и умение принимать взвешенные решения, отметил Фальков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.