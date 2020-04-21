Минобрнауки оценило качество дистанционного обучения в вузах

"Практически все вузы, которые участвуют в этих программах, хорошо и быстро адаптировались в этих условиях. Да, у них были проблемы с хранилищами, с серверными мощностями, у них в первые недели у кого-то свои большие системы информационные не выдержали. Но они, тем не менее, очень быстро адаптировались и не просто смогли сами наладить образовательную деятельность в новых условиях, но еще и выступили лидерами, стали смотреть, где какой зарубежный опыт", - рассказал Фальков на онлайн-встрече с директором Института общественных стратегий Андреем Волковым.