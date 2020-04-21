В Мексике оценили ситуацию с распространением коронавируса

МЕХИКО, 21 апр - РИА Новости. Замглавы минздрава Замглавы минздрава Мексики сообщил о переходе эпидемии коронавируса SARS-Cov-2 на территории страны в третью фазу, для которой характерны тысячи случаев заражения на территории отдельных регионов и невозможность отследить их источник.

"С сегодняшнего дня мы вступаем в третью фазу эпидемии COVID. Напоминаю, что это стадия быстрого роста, когда произойдет большое число заражений и госпитализаций, так что мы должны продолжить меры социальной изоляции, чтобы эти цифры были минимально возможными", - сказал Уго Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции президента, опубликованной в Twitter главы республики.

Первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. Согласно последней информации, число случаев заболевания COVID-19 достигло 8772, скончались 712 человек.

По словам Лопеса-Гателя, максимальная интенсивность передачи вируса на американских континентах будет наблюдаться еще несколько недель, поэтому эффекты ограничительных мер и возможное снижение числа фиксируемых случаев заболевания не должны вводить в заблуждение - ограничения мобильности населения и экономической активности должны сохраняться.

До 30 мая на территории Мексики действуют карантинные меры и добровольная социальная изоляция, однако по плану властей в ряде регионов, где позволит эпидемиологическая обстановка, постепенное снятие ограничений начнется 18 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.