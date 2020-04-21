В ГД оценили, сколько вкладчиков затронет налог на доход от депозитов

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Подавляющее большинство не будут платить налог на доход от депозитов, он затронет менее 10% вкладчиков, на которых приходится больше половины объёма всех вкладов, заявил председатель комитета Подавляющее большинство не будут платить налог на доход от депозитов, он затронет менее 10% вкладчиков, на которых приходится больше половины объёма всех вкладов, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на вебинаре "Управление личными финансами, сбережениями и инвестициями".

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, по которому НДФЛ по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный вкладчику за год, за минусом необлагаемого процентного дохода: он рассчитывается как произведение суммы в 1 миллион рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января соответствующего года (в условиях 2020 года этот доход составил бы 62,5 тысячи рублей).

"Налог на проценты по депозитам, действительно, неоднозначно оценивается и в обществе, и в экспертной среде. Были и пенсионеры, которые реально копили деньги, и могли у них лежать суммы больше чем 1 миллион рублей за длительный период хранения. Естественно, для них это неприятная новость, и для любого гражданина, если ему придется платить налог, которого раньше не было", - сказал Аксаков.

При этом депутат обратил внимание на то, что в Госдуме прописали налогообложение этого дохода таким образом, что подавляющее большинство граждан этот налог либо вовсе платить не будет, либо будут платить минимальные суммы благодаря налоговому вычету с дохода, который должен облагаться налогом.

"В подавляющем большинстве будут платить те, кто имеют более высокие доходы и большие вклады в кредитных организациях. Даже меньше 10% вкладчиков имеют вклады более 1 миллиона рублей, соответственно, около 90% вкладчиков не имеют такие вклады и ничего платить не будут", - отметил он.