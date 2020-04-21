Лукашенко не намерен отменять республиканский субботник

МИНСК, 21 апр — РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в нынешней ситуации с новым коронавирусом пока не усматривает оснований для переноса или отмены республиканского субботника, намеченного на 25 апреля.

Ранее белорусское правительство приняло решение, что ежегодный республиканский субботник в Белоруссии пройдет 25 апреля, несмотря на угрозу распространения нового коронавируса. Традиционно половина заработанных на субботниках средств идет на подготовку детских загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, благоустройство населенных пунктов, а также восстановление историко-культурных ценностей и мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны. Остальная часть пойдет в этом году на реставрацию комплекса зданий Национального художественного музея и на реконструкцию братского захоронения на месте сожженной в годы Великой Отечественной войны деревни Олы.

"По мнению главы государства, сейчас нет оснований для переноса или отмены субботника", — говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера по итогам его рабочей поездки в Бобруйск

Президент отметил, что люди все равно работают в пятницу и если они придут на работу в субботу, это ни на что не повлияет. "Поэтому, когда я принимал это решение, я однозначно был за субботник. Тот, кто работает, — они отработают. Мы, чиновники, конечно, свою зарплату тоже перечислим в фонд субботника, потому что это святое дело", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По ее данным, сам белорусский президент планирует провести субботник в регионе, пострадавшем от аварии на Чернобыльской АЭС. В годовщину трагедии он всегда посещает эти районы, а теперь заодно останется и на субботник. Вместе с тем президент отметил, что конкретный населенный пункт еще не выбран. "Я в это время несколько дней буду жить на юге, и там мы что-нибудь подыщем. Какой-нибудь лес посадим", — добавил он.

Собранные во время республиканского субботника деньги будут направлены на ремонт и модернизацию детских лагерей, облагораживание военных памятников, рассказал Лукашенко. Он пояснил, что предлагалось эти средства вложить в систему здравоохранения, но это направление будет поддержано за счет международной помощи.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались. В понедельник Минздрав сообщал, что в Белоруссии зарегистрировано 6,264 тысячи случаев COVID-19, умер 51 пациент.