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Распространение нового коронавируса
2020-04-21T16:54
https://ria.ru/20200421/1570362372.html
Лукашенко не намерен отменять республиканский субботник
https://cdn22.img.ria.ru/images/156111/99/1561119959_0:0:2779:1563_1036x0_80_0_0_c1bfdbe5fd3af2569acf825dea20f091.jpg
РИА Новости

Лукашенко не намерен отменять республиканский субботник

16:43 21.04.2020 (обновлено: 16:54 21.04.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 21 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в нынешней ситуации с новым коронавирусом пока не усматривает оснований для переноса или отмены республиканского субботника, намеченного на 25 апреля.
Ранее белорусское правительство приняло решение, что ежегодный республиканский субботник в Белоруссии пройдет 25 апреля, несмотря на угрозу распространения нового коронавируса. Традиционно половина заработанных на субботниках средств идет на подготовку детских загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, благоустройство населенных пунктов, а также восстановление историко-культурных ценностей и мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны. Остальная часть пойдет в этом году на реставрацию комплекса зданий Национального художественного музея и на реконструкцию братского захоронения на месте сожженной в годы Великой Отечественной войны деревни Олы.
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"По мнению главы государства, сейчас нет оснований для переноса или отмены субботника", — говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера по итогам его рабочей поездки в Бобруйск.
Президент отметил, что люди все равно работают в пятницу и если они придут на работу в субботу, это ни на что не повлияет. "Поэтому, когда я принимал это решение, я однозначно был за субботник. Тот, кто работает, — они отработают. Мы, чиновники, конечно, свою зарплату тоже перечислим в фонд субботника, потому что это святое дело", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
По ее данным, сам белорусский президент планирует провести субботник в регионе, пострадавшем от аварии на Чернобыльской АЭС. В годовщину трагедии он всегда посещает эти районы, а теперь заодно останется и на субботник. Вместе с тем президент отметил, что конкретный населенный пункт еще не выбран. "Я в это время несколько дней буду жить на юге, и там мы что-нибудь подыщем. Какой-нибудь лес посадим", — добавил он.
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Собранные во время республиканского субботника деньги будут направлены на ремонт и модернизацию детских лагерей, облагораживание военных памятников, рассказал Лукашенко. Он пояснил, что предлагалось эти средства вложить в систему здравоохранения, но это направление будет поддержано за счет международной помощи.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались. В понедельник Минздрав сообщал, что в Белоруссии зарегистрировано 6,264 тысячи случаев COVID-19, умер 51 пациент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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9521811
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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