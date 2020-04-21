Врач предупредил о тяжелых последствиях для сердца из-за коронавируса

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. У пациентов с тяжелым течением COVID-19 часто поражается мышца сердца, заявил главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
"При этом мы не знаем, как будет протекать этот процесс в дальнейшем, после окончания острого периода: разовьется ли фиброз, будет ли это влиять на функцию сердца как насоса, будет ли это провоцировать аритмию", — отметил он.
По его словам, после завершения пандемии медики планируют продолжить наблюдать за такими пациентами, чтобы изучить специфику влияния новой инфекции на организм.
Коронавирусом, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заразились уже более 2,35 миллиона человек, 160 тысяч из них скончались. В России выявили более 52 тысяч случаев заболевания, около четырех тысяч пациентов излечились, 456 пациентов умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.