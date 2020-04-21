Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-21T16:42
https://ria.ru/20200421/1570362279.html
В Омске нашли женщину, уронившую сына при спуске из окна на простыне
https://cdn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1036x0_80_0_0_9f48106cea547b675618f30038844462.jpg
РИА Новости

В Омске нашли женщину, уронившую сына при спуске из окна на простыне

16:42 21.04.2020
2433
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ОМСК, 21 апр - РИА Новости. Мать трёхлетнего ребёнка, которая сбежала из больницы Омска, нашли у родственников, в выходные она в нетрезвом состоянии пыталась вместе с сыном спуститься на простыне с четвёртого этажа, сообщается во вторник на сайте УМВД по Омской области.
Ранее полиция сообщила, что 18 апреля из окна четвёртого этажа дома на проспекте Менделеева в Омске по связанным простыням попыталась по спуститься молодая женщина с ребёнком. Очевидцы вызвали полицию и поймали трёхлетнего ребёнка, которого омичка выпустила из рук. Мальчика отправили в больницу, так как при падении он задел головой стену дома. Запутавшуюся в простынях мать ребёнка сняли сотрудники МЧС. Омичку увезли в больницу, оказалось, что она была пьяна. Из больницы женщина сбежала, её разыскивала полиция.
Автомобиль Следственного комитета России
21 февраля, 17:27
В Омске ставившего пасынка на гречку мужчину отправят в колонию
"Сегодня утром (21 апреля) сотрудники уголовного розыска установили, что женщина находится у родственников в Амурском поселке, и предложили ей прибыть в отдел полиции. В ходе опроса ... установлено, что происшествию предшествовал конфликт с родителями, которые закрыли 27-летнюю дочь в квартире", - сообщается на сайте УМВД по Омской области.
На кадрах оперативной съёмки молодая женщина рассказывает, что её "не устраивало сидеть дома", а перед тем, как спуститься по простыням, она выпила полтора литра алкогольного коктейля.
"Собрали вещи, хотели уехать... Просто поругалась с мамой. Дурная просто... Нет, сейчас я бы такого не сделала. Ребёнка не навещала, меня к нему не пустили", - вытирая слёзы, рассказала в полиции омичка.
Статуя Фемиды в суде
6 февраля, 10:19
Жителя Бурятии осудили за избиения и издевательства над дочерью
Женщину поставят на профилактический учет, ей грозит штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по ст. 5.35 КоАП РФ.
Уполномоченный по правам ребёнка Елизавета Стёпкина сообщила РИА Новости, что трёхлетний мальчик находится под наблюдением врачей, его состояние удовлетворительное.
"Исходя из совершённых действий, в отношении женщины может быть возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности своего малолетнего ребёнка", - считает детский омбудсмен Стёпкина и добавляет, что ранее семья не состояла на учёте в органах опеки.
Сотрудник полиции
4 февраля, 19:30
Мужчина истязал пасынка в Москве, возбуждено уголовное дело
0807234
ОмскПроисшествия
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54В Приморье выздоровели четыре пациента с коронавирусом
07:54Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:51Посол России в США призвал к освобождению россиян из американских тюрем
07:50Генсек ООН выступил против ненавистнических высказываний на фоне пандемии
07:47Эксперты рассказали, когда возобновятся международные авиарейсы
07:46В Индии число заболевших коронавирусом достигло 56 342 человек
07:45В Новосибирской области выявили более 70 новых случаев COVID-19
07:44Московские волонтеры доставили пожилым людям более 20 тонн продуктов
07:43В Германии зарегистрировали 1209 новых случаев COVID-19
07:42В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 900 человек
07:40Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
07:37В Кузбассе умер пятый пациент с коронавирусом
07:34ВМФ планирует получить до 2023 года более 60 боевых кораблей
07:31Россия и Куба заявили о необходимости деполитизации борьбы с COVID-19
07:21ВМФ получит в этом году 22 боевых корабля и 15 судов обеспечения
07:20Опрос показал, как россияне относятся к разрыву между богатыми и бедными
07:16Российские дипломаты изобразили цифру 75 на здании постпредства при ООН
07:12В ГД внесли проект об автопродлении разрешений для туризма и такси
07:10В Бурятии частично снимут ограничения с бизнеса
07:09Врач рассказал, почему важно "сгладить" пик эпидемии
Лента новостейМолния