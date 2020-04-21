В Омске нашли женщину, уронившую сына при спуске из окна на простыне

ОМСК, 21 апр - РИА Новости. Мать трёхлетнего ребёнка, которая сбежала из больницы Мать трёхлетнего ребёнка, которая сбежала из больницы Омска , нашли у родственников, в выходные она в нетрезвом состоянии пыталась вместе с сыном спуститься на простыне с четвёртого этажа, сообщается во вторник на сайте УМВД по Омской области.

Ранее полиция сообщила, что 18 апреля из окна четвёртого этажа дома на проспекте Менделеева в Омске по связанным простыням попыталась по спуститься молодая женщина с ребёнком. Очевидцы вызвали полицию и поймали трёхлетнего ребёнка, которого омичка выпустила из рук. Мальчика отправили в больницу, так как при падении он задел головой стену дома. Запутавшуюся в простынях мать ребёнка сняли сотрудники МЧС. Омичку увезли в больницу, оказалось, что она была пьяна. Из больницы женщина сбежала, её разыскивала полиция.

"Сегодня утром (21 апреля) сотрудники уголовного розыска установили, что женщина находится у родственников в Амурском поселке, и предложили ей прибыть в отдел полиции. В ходе опроса ... установлено, что происшествию предшествовал конфликт с родителями, которые закрыли 27-летнюю дочь в квартире", - сообщается на сайте УМВД по Омской области.

На кадрах оперативной съёмки молодая женщина рассказывает, что её "не устраивало сидеть дома", а перед тем, как спуститься по простыням, она выпила полтора литра алкогольного коктейля.

"Собрали вещи, хотели уехать... Просто поругалась с мамой. Дурная просто... Нет, сейчас я бы такого не сделала. Ребёнка не навещала, меня к нему не пустили", - вытирая слёзы, рассказала в полиции омичка.

Женщину поставят на профилактический учет, ей грозит штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по ст. 5.35 КоАП РФ.

Уполномоченный по правам ребёнка Елизавета Стёпкина сообщила РИА Новости, что трёхлетний мальчик находится под наблюдением врачей, его состояние удовлетворительное.