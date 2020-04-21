Греф посоветовал хранить сбережения в нескольких валютах

Банкир подчеркнул, что не может быть такого, чтобы все валюты упали в один момент времени, скорее всего, будет волатильность валют относительно друг друга.

"И поэтому, если у вас есть накопления… Конечно, это зависит от того, насколько они значительные, лучше всего создавать корзину валют — как раз из этих четырех, о которых я сказал", - заключил Греф.