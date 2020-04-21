Греф посоветовал хранить сбережения в нескольких валютах

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам для сохранения своих накоплений хранить их сразу в нескольких валютах - рубле, долларе, евро и швейцарском франке.
"Нужно переживать, конечно, за устойчивость каждой отдельной валюты — доллара, евро, рубля или швейцарского франка. Поэтому если у вас есть сколько-нибудь значимые накопления, лучше создавать так называемую корзину валют", - заявил он в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.
Банкир подчеркнул, что не может быть такого, чтобы все валюты упали в один момент времени, скорее всего, будет волатильность валют относительно друг друга.
"И поэтому, если у вас есть накопления… Конечно, это зависит от того, насколько они значительные, лучше всего создавать корзину валют — как раз из этих четырех, о которых я сказал", - заключил Греф.
Курс рубля к доллару и евро в марте на фоне обвала нефтяных котировок и распространения в мире коронавируса упал на 14,7%. Это стало самым серьезным падение с января 2015-го — тогда рубль по отношению к доллару упал на 18,7%.
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