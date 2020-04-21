Медведев рассказал о поддержке занимающегося благотворительностью бизнеса

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ, глава " Зампред Совета безопасности РФ, глава " Единой России Дмитрий Медведев считает, что в России необходим механизм поддержки бизнеса, который участвует в деятельности благотворительных некоммерческих организаций.

"Здесь упоминалось три опции по поддержке бизнеса... Допускаю, что это не вызовет особого энтузиазма у коллег из правительства, но какую-то меру здесь все-таки использовать было бы необходимо. Надо взвесить их на предмет их контролируемости, прозрачности", - сказал Медведев на онлайн-совещании с представителями социально-ориентированных НКО.

Он уточнил, что речь идёт о донорах некоммерческих благотворительных организаций. Среди возможных мер поддержки, которые предлагаются - осуществление пожертвований не только из чистой прибыли, но и из иных расходов, возможность "подтянуть рекламу" или же "частично уменьшить ставку налога".