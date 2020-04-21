Эксперт оценил идею хранения нефти в железнодорожных цистернах

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Нефтяникам в России в условиях отсутствия свободных резервуаров для нефти целесообразнее хранить ее в танкерах, чем в железнодорожных цистернах, сообщил РИА Новости гендиректор исследовательского агентства InfraNews, транспортный эксперт Алексей Безбородов.
Обеспеченность России свободными нефтехранилищами в нынешней ситуации на рынке вызывает обеспокоенность, но хотя у двух других крупнейших добытчиков - Саудовской Аравии и США - дела обстоят лучше, в глобальном масштабе ситуация накаляется даже с учетом сделки ОПЕК+, говорилось в исследованиях Института развития технологий ТЭК и Института энергетики и финансов. Замдиректора Центра исследований проблем реальной экономики Владимир Дробышевский отмечал, что сейчас российские нефтекомпании всерьез рассматривают возможности аренды нефтеналивных цистерн для хранения нефти.
"В цистерне нефти в среднем 400-420 баррелей. Чтобы хранить объем хотя бы как в танкере "афрамакс" - один миллион баррелей - нужно 2,5 тысяч цистерн", - привел данные Безбородов.
По его расчетам, в сутки на хранение надо будет тратить минимум 2,5 миллиона рублей (35 тысяч долларов). "В пересчете на "афрамакс" вполне адекватная цена. Это по цифрам. Но, боюсь, что это странно будет выглядеть, и где это все ставить?", - отмечает эксперт.
Безбородов добавил, что парк цистерн для хранения 10-20 миллионов баррелей в России найдется. "Но это замещение 10 или 20 "афрамаксов". На мой взгляд, в этом смысла нет", - пояснил он.
Он высказал сожаления, что у российских компаний и Росрезерва не оказалось больших хранилищ для нефти.