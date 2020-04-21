Эксперт оценил идею хранения нефти в железнодорожных цистернах

"В цистерне нефти в среднем 400-420 баррелей. Чтобы хранить объем хотя бы как в танкере "афрамакс" - один миллион баррелей - нужно 2,5 тысяч цистерн", - привел данные Безбородов.

По его расчетам, в сутки на хранение надо будет тратить минимум 2,5 миллиона рублей (35 тысяч долларов). "В пересчете на "афрамакс" вполне адекватная цена. Это по цифрам. Но, боюсь, что это странно будет выглядеть, и где это все ставить?", - отмечает эксперт.