Подгруппа по Донбассу не договорилась о новых пунктах пропуска

Переговоры подгрупп контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе проходят в понедельник и вторник в режиме видеоконференции.

"Конструктива с украинской стороной, к сожалению, достичь не удалось", - сказала Кобцева.

Она уточнила, что на повестке дня сегодняшнего заседания стояло достижение договоренностей по обмену удерживаемыми лицами и открытие дополнительных пунктов пропуска через линию соприкосновения в Донбассе.