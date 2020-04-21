Подгруппа по Донбассу не договорилась о новых пунктах пропуска

ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Гуманитарная группа по Донбассу не договорилась во вторник об открытии новых пунктов пропуска в Донбассе, заявила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в этой подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева.
Переговоры подгрупп контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе проходят в понедельник и вторник в режиме видеоконференции.
"Конструктива с украинской стороной, к сожалению, достичь не удалось", - сказала Кобцева.
Она уточнила, что на повестке дня сегодняшнего заседания стояло достижение договоренностей по обмену удерживаемыми лицами и открытие дополнительных пунктов пропуска через линию соприкосновения в Донбассе.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения