Комитет СФ запросил данные о разработке отечественных мессенджеров

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по экономической политике направил запрос в Минкомсвязь с просьбой предоставить информацию о разработке отечественных мессенджеров.
Соответствующее протокольное поручение комитету было подготовлено за подписью спикера Совфеда Валентины Матвиенко.
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Сенаторам было предложено вместе с министерством "проработать вопрос о мерах стимулирования массового использования российских программных средств в отечественной системе связи и о результатах проинформировать Совет Федерации в период весенней сессии 2020 года". Тексты протокольного поручения и обращения в Минкомсвязь есть в распоряжении РИА Новости.
В ходе пленарного заседания с участием замглавы Минкомсвязи Олега Иванова Матвиенко поинтересовалась у чиновника, когда россияне будут пользоваться отечественными системами связи.
Иванов сообщил в ответ, что ведущими российскими компаниями ведется разработка отечественных мессенджеров. Он также сообщил, что министерство полностью перешло на российские программы связи. В частности, речь идет о мессенджере "ТамТам".