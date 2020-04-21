Комитет СФ запросил данные о разработке отечественных мессенджеров

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по экономической политике направил запрос в Минкомсвязь с просьбой предоставить информацию о разработке отечественных мессенджеров.

Соответствующее протокольное поручение комитету было подготовлено за подписью спикера Совфеда Валентины Матвиенко

Сенаторам было предложено вместе с министерством "проработать вопрос о мерах стимулирования массового использования российских программных средств в отечественной системе связи и о результатах проинформировать Совет Федерации в период весенней сессии 2020 года". Тексты протокольного поручения и обращения в Минкомсвязь есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее сенаторы выразили обеспокоенность в связи с тем, что в условиях пандемии коронавируса ряд совещаний проходит в условиях дистанционного общения с использованием приложения Skype . При этом программа принадлежит американской корпорации Microsoft

В ходе пленарного заседания с участием замглавы Минкомсвязи Олега Иванова Матвиенко поинтересовалась у чиновника, когда россияне будут пользоваться отечественными системами связи.