В Сербии число жертв коронавируса достигло 130

"За сутки выявлено 260 новых зараженных. Госпитализированы 3 660 человек, 101 из них находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. За сутки скончались еще 5 граждан, из них 3 – мужчины", - сообщил сербский министр на пресс-конференции кризисного штаба.

Сербское правительство смягчило со вторника ограничительные меры. Для граждан до 65 лет разрешен выход на улицу с 5.00 до 18.00, на час дольше, чем раньше. Гражданам старше 65 лет разрешили три дня в неделю выходить с 18.00 до часа после полуночи на полчаса на улицу. Открываются с 21 апреля автосервисы, швейные и обувные лавки, книжные магазины и магазины стройматериалов, а так же продуктовые "зеленые" рынки.