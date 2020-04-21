В Липецкой области девять пациентов с COVID-19 находятся на ИВЛ

ВОРОНЕЖ, 21 апр - РИА Новости. Девять пациентов в Девять пациентов в Липецкой области , у которых диагностирована коронавирусная инфекция, находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, сообщил РИА Новости представитель обладминистрации.

Ещё два человека в Липецкой области вылечились от коронавируса. Сегодня их выписали врачи. По данным на утро вторника, 60 человека выздоровели, двое умерли.

"Девять человек на вчерашний день подключены на ИВЛ, все стабильные", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в вторник в регионе выздоровели еще два пациента. Таким образом 62 человека выздоровели и 125 продолжают лечение.

"По состоянию на 15.00 (мск) в больницах находятся 78 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция", 171 человек с подозрением на выделение вируса. Получают лечение на дому 47 пациентов с легкой формой COVID-19", - говорится в сообщении обладминистрации.

Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 160 тысяч человек скончались.