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2020-04-21T16:27
https://ria.ru/20200421/1570360941.html
В Сербии мигранты попытались сбежать из приемных центров
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РИА Новости

В Сербии мигранты попытались сбежать из приемных центров

16:27 21.04.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Сербии Александр Вулин
Министр обороны Сербии Александр Вулин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Министр обороны Сербии Александр Вулин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 21 апр - РИА Новости. Мигранты попытались сбежать из приемных центров на границе Сербии с Хорватией и под Белградом, военнослужащие стреляли в воздух, никто не пострадал, сообщил министр обороны Александр Вулин.
По словам министра, инциденты произошли ранее в приемном центре Адашевци на границе с Хорватией и в Крняче близ Белграда. Он уточнил, что военнослужащие вынуждены были сделать предупредительные выстрелы в воздух, чтобы никто из мигрантов не сбежал из карантина в связи с коронавирусом.
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"У нас, к сожалению, произошло несколько инцидентов. Вчера (в понедельник) был последний, когда группа мигрантов попыталась бежать. Военнослужащие Сербии поступили по закону и согласно уставу службы. Никто не пострадал, но всем ясно дано понять, что при попытке нарушить закон и порядок каждый будет остановлен соответствующим применением силы", - цитирует ведомство главу минобороны.
Во вторник сербский министр посетил центр для мигрантов в Адашевцах на северо-западе страны, который охраняет разведовательно-диверсионный батальон специальной бригады армии Сербии.
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"Мигранты будут находиться 24 часа в сутки в своих лагерях и приемных центрах, пока не будет принято другое решение на основании мнения медицинских властей", - подчеркнул Вулин.
С введения 15 марта чрезвычайного положения в Сербии из-за пандемии коронавируса армия охраняет и поддерживает безопасность во всех 20 мигрантских центрах, где на круглосуточном карантине находится около 8,8 тысячи человек из стран Ближнего Востока и Северной Африки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ВулинСеверная АфрикаКоронавирусыХорватияБелград (город)В мире
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