В Сербии мигранты попытались сбежать из приемных центров

БЕЛГРАД, 21 апр - РИА Новости. Мигранты попытались сбежать из приемных центров на границе Мигранты попытались сбежать из приемных центров на границе Сербии Хорватией и под Белградом , военнослужащие стреляли в воздух, никто не пострадал, сообщил министр обороны Александр Вулин

По словам министра, инциденты произошли ранее в приемном центре Адашевци на границе с Хорватией и в Крняче близ Белграда. Он уточнил, что военнослужащие вынуждены были сделать предупредительные выстрелы в воздух, чтобы никто из мигрантов не сбежал из карантина в связи с коронавирусом.

"У нас, к сожалению, произошло несколько инцидентов. Вчера (в понедельник) был последний, когда группа мигрантов попыталась бежать. Военнослужащие Сербии поступили по закону и согласно уставу службы. Никто не пострадал, но всем ясно дано понять, что при попытке нарушить закон и порядок каждый будет остановлен соответствующим применением силы", - цитирует ведомство главу минобороны.

Во вторник сербский министр посетил центр для мигрантов в Адашевцах на северо-западе страны, который охраняет разведовательно-диверсионный батальон специальной бригады армии Сербии.

"Мигранты будут находиться 24 часа в сутки в своих лагерях и приемных центрах, пока не будет принято другое решение на основании мнения медицинских властей", - подчеркнул Вулин.

С введения 15 марта чрезвычайного положения в Сербии из-за пандемии коронавируса армия охраняет и поддерживает безопасность во всех 20 мигрантских центрах, где на круглосуточном карантине находится около 8,8 тысячи человек из стран Ближнего Востока и Северной Африки