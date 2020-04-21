Греф заявил о негативном эффекте от налога на доходы по вкладам

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Проблемы администрирования налога на доходы по вкладам превышают потенциальный положительный эффект для бюджета РФ от его введения, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Я не большой любитель налогов вообще. Я не считаю, что налоги должны расти. Если вы спрашиваете мою точку зрения, я бы не вводил такой налог. Я считаю, что проблемы его администрирования и негативного эффекта превышают потенциальный плюс от сбора этого налога", - сказал Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, по которому НДФЛ по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный вкладчику за год, за минусом необлагаемого процентного дохода: он рассчитывается как произведение суммы в 1 миллион рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января соответствующего года (в условиях 2020 года этот доход составил бы 62,5 тысячи рублей).
Новый порядок заработает, начиная с доходов, полученных в 2021 году, то есть первые налоговые выплаты граждане обязаны будут сделать до 1 декабря 2022 года.