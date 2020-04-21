Греф ожидает годовую инфляцию к концу года ниже 3%

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф ожидает, что годовая инфляция в России к концу текущего года будет ниже 3%.
"Мы сегодня вышли на уровень ниже 4%. ... Скорее всего, до конца года она будет ниже 3%", - сказал Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.
По данным Росстата, годовая инфляция в стране в марте ускорилась до 2,5% с февральских 2,3%. В начале апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор ожидает возвращения годовой инфляции в РФ к цели в 4% в 2020 году.