Поморье выступает за особую защиту беременных сотрудниц медучреждений

АРХАНГЕЛЬСК, 21 апр – РИА Новости. Глава Поморья . Глава Поморья Александр Цыбульский поручил региональному Минздраву подготовить предложение об отнесении к группе риска по коронавирус у беременных сотрудниц учреждений здравоохранения, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

"Поступают обращения от беременных женщин, которые работают в медицинских учреждениях. Наверное, было бы логично по степени риска заражения коронавирусом приравнять их к тем категориям, которые уже таковыми признаны, как, скажем, граждане в возрасте 65 лет и старше", - приводит пресс-служба слова врио губернатора.

На сегодняшний день, напоминает пресс-служба, беременные женщины, работающие в медучреждениях, не входят в официальный список граждан, наиболее подверженных риску заражения COVID-19.

"Возможно, это не такая большая по численности категория людей - обращений немного, и они носят, в основном, индивидуальный характер. Но все-таки мы с вами должны будущих мам максимально уберечь", – отметил Цыбульский.

Глава региона поручил министру областного здравоохранения подготовить предложение о внесении беременных сотрудниц медучреждений в перечень категорий граждан, наиболее подверженных риску заражения новой коронавирусной инфекцией. Власти Поморья направят данное предложение в правительство РФ в порядке инициативы.

Помимо этого, на оперативном совещании главы Поморья с руководством областного Минздрава был поднят вопрос о том, какие категории граждан должны проходить обязательное тестирование на возможное наличие у них коронавируса.

"Если пациент обращается за помощью в медицинскую организацию, и у него выявляется ОРВИ, или есть подозрение на пневмонию, он подлежит обследованию на COVID-19. В зависимости от результата теста принимается решение о необходимости госпитализации пациента. Кроме того, если у пациента в возрасте 65 лет и старше есть признаки ОРВИ, если это беременная женщина с ОРВИ, то все они также подлежат обследованию на коронавирус, равно как и все пациенты с внебольничной пневмонией. Граждане, которые проживают коллективно, например, кадеты, при наличии симптомов ОРВИ тоже подлежат обследованию", – пояснил глава областного Минздрава Антон Карпунов.

Он добавил, что обследование на наличие коронавируса в обязательном порядке проходят и граждане, которые контактировали с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19. Раз в неделю тест-пробы сдают медики, непосредственно работающие с больными коронавирусом.