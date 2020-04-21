Греф не ожидает дефолта в России

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Сбербанка, бывший министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф заявил, что не ожидает дефолта России в 2021 году.
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров задал Грефу вопрос, ждет ли Россию дефолт в 2021 году. "Я думаю, что этот вопрос порождается в первую очередь тем, что мы слишком часто стали говорить, на сколько нам хватит денег", - пояснил депутат.
"Не ждет", - ответил глава Сбербанка на поставленный вопрос.
При этом Греф считает, что проблема бедности в стране обострится. "В кризисах страдают в первую очередь неимущие люди. Мы сегодня обсуждаем, какой уровень безработицы мы будем иметь на конец текущего года, точно будем иметь на проценты выше уровень безработицы, чем в начале текущего года", - говорит банкир.
Решение проблемы, пояснил он, лежит в поддержке нуждающихся, для этого нужно создать систему выявления нуждающихся, которая бы помогла определять, кому нужна в обществе адресная помощь.
Экономический кризис 1998 года стал одним из самых тяжелых в истории страны, он назревал несколько лет. Правительство РФ, отягощенное обязательствами СССР, не справлялось с огромным уровнем госдолга, было вынуждено запустить пирамиду ГКО (государственных краткосрочных облигаций). Усугубили ситуацию в тот год кризис азиатских экономик и обвал цен на нефть - основу экспорта России.
В результате 17 августа 1998 года правительство и Центральный банк объявили о техническом дефолте по основным видам государственных ценных бумаг - впервые в мировой истории государство объявило дефолт по внутреннему долгу, номинированному в национальной валюте. Для россиян тот год надолго запомнился четырехкратной девальвацией рубля, потерей сбережений в банках и галопирующей инфляцией.