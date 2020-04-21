Греф не ожидает дефолта в России

При этом Греф считает, что проблема бедности в стране обострится. "В кризисах страдают в первую очередь неимущие люди. Мы сегодня обсуждаем, какой уровень безработицы мы будем иметь на конец текущего года, точно будем иметь на проценты выше уровень безработицы, чем в начале текущего года", - говорит банкир.