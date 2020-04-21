Утверждена программа социально-экономического развития Адыгеи

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правительство РФ утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Адыгеи, вошедшей в десятку отстающих регионов, соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Правительство РФ утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Адыгеи, вошедшей в десятку отстающих регионов, соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

Таким образом, индивидуальные программы развития утверждены для всех десяти регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией.

"Утвердить индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Адыгея на 2020-2024 годы", - говорится в документе.

Согласно документу, стратегическая цель социально-экономического развития республики - существенное улучшение качества жизни населения и ускорение экономического роста за счет повышения эффективности использования экономического и социального потенциала региона.

Ключевыми направлениями развития республики определены: развитие энергетической инфрастуктуры, реализация инвестпроектов в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, туризма, создание привлекательных условий для развития МСП, повышение уровня обеспеченности населения услугами здравоохранения, культуры и спорта за счет развития социнфраструктуры, а также снижение уровня бедности и повышение качества жизни населения

Для реализации мероприятий индивидуальной программы в 2020-2024 годах из федерального бюджета региону будет выделено 5 миллиардов рублей.