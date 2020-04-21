Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Москве скончался настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове, протоиерей Александр Агейкин.
Об этом в своем телеграм-канале сообщила рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии COVID-19.
Как рассказали позднее в РПЦ, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Ему было 48 лет.
В 2013 году Агейкина назначили настоятелем столичного Богоявленского Елоховского кафедрального собора, с 2017-го он также был заместителем руководителя Административного секретариата Московской патриархии.