Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

Как рассказали позднее в РПЦ, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Ему было 48 лет.

В 2013 году Агейкина назначили настоятелем столичного Богоявленского Елоховского кафедрального собора, с 2017-го он также был заместителем руководителя Административного секретариата Московской патриархии.