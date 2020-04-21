Грузинские власти заявили об этапе пикового распространения коронавируса

ТБИЛИСИ, 21 апр - РИА Новости. Грузия переходит на этап пикового распространения коронавируса, который будет длиться две-три недели, заявил советник премьера Ираклий Чиковани на брифинге.
"Вирус распространяется, все сложнее устанавливать источники заражений. На основании анализа мы можем сказать, что следующие две-три недели станут пиковой фазой распространения коронавируса", - заявил Чиковани во вторник.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.