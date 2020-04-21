Немецкий эксперт оценил влияние пандемии COVID-19 на цифровизацию

БЕРЛИН, 21 апр — РИА Новости. Пандемия коронавируса и ее влияние на экономику могут привести к изменению рынка труда, более широкое использование цифровых инструментов позволит улучшить гибкость трудовых отношений и упростить совмещение работы и семьи, считает профессор Свободного университета Берлина, эксперт по кадровой политике Маркус Хельфен.

По его мнению, к вызванному пандемией экономическому кризису Германия готова лучше, чем была готова к финансовому кризису 2008-2009 года, — на это указывают как состояние рынка труда Германии, так и эффективная фискальная политика правительства ФРГ.

Цифровое ускорение

Одним из приоритетов текущего правительства Ангелы Меркель является цифровизация немецкой экономики, которая в некоторых аспектах этого процесса отстает от других развитых стран. Так, в рейтинге цифровой конкурентоспособности стран мира Международного института управленческого развития Германия в 2019 году оказалась на 17 позиции, уступая в том числе семи европейским странам. По мнению Хельфена, пандемия может ускорить цифровизацию в Германии.

"Все указывает на то, что так называемый коронакризис ускорит цифровизацию трудовой деятельности. Работа из дома, гибкая и мобильная работа уже были трендом до этого и не только в Германии, но сейчас это приобрело новое качество с ростом использования соответствующих инструментов совместной работы онлайн, поскольку сейчас ими пользуются даже те, для кого это сложно было представить", — заявил Хельфен в комментарии РИА Новости.

Но для того чтобы сделать эти модели трудовой деятельности (удаленная работа, домашний офис, работа на онлайн-платформах) постоянным элементом рынка труда, необходимо реформировать трудовое законодательство, а также провести переговоры профсоюзов и работодателей по этому поводу, добавил эксперт. "В любом случае, это может как с точки зрения работодателя, так и занятого при грамотном оформлении упростить совмещение работы и семьи и принести дивиденды в плане гибкости (трудовой деятельности. — Прим. ред.)", — заявил он.

Избежать безработицы

Говоря о принимаемых правительством Германии мерах по поддержке трудоустроенных, Хельфен отметил, что решение упростить выдачу пособий по неполной занятости было "хорошим", но остается пространство для дальнейшей либерализации этого инструмента.

Пособие по неполной занятости позволяет предприятиям получать от государства выплату определенной части зарплаты работникам в кризисные времена. Введенные в марте новые правила упрощают работодателям процедуру запроса пособий: если обычно для этого требуется, чтобы у 30 процентов сотрудников чистый доход снизился на десять процентов, то сейчас порог снижен до десяти процентов штата. По состоянию на 15 апреля пособия запросили 750 тысяч предприятий, точное число получателей при этом пока неизвестно, но немецкие экономисты прогнозируют, что на пике кризиса его будут получать 2,4 миллиона немцев — на миллион больше, чем в ходе финансового кризиса 2008-2009 годов.

"В целом это (упрощение процедуры запроса пособия. — Прим. ред.) хорошее решение, которое усиливает этот инструмент, поскольку в результате больше малых и средних предприятий будут иметь возможность защитить людей от безработицы через выплату пособий по неполной занятости", — заявил Хельфен.

В то же время он обратил внимание, что в сферах с низким уровнем зарплаты и там, где нет возможности в рамках трудовых отношений улучшить условия по выплате пособий, профсоюзы предлагают увеличить размер выплат. "Причина заключается в том, что те, кто зарабатывает мало, будут зависеть от социальных пособий. По моему мнению, эту идею нужно рассмотреть, при повышении (выплат. — Прим. ред.) есть возможность для компромиссов, градации по уровню зарплаты и прочее. В Австрии , например, пособие возмещает 80-90 процентов зарплаты, в Ирландии вовсе 100 процентов", — пояснил собеседник агентства.

Лучшая подготовка

В апреле ведущие немецкие исследовательские центры представили традиционный прогноз экономическая развития на текущий год. Экономисты считают, что безработица на пике начавшегося кризиса составит 5,9 процента, а общее число получателей пособия по неполной занятости составит 2,4 миллиона. На пике финансового кризиса 2008-2009 годов эти цифры составляли 8,1 процента и порядка 1,4 миллиона.

"Этот прогноз мне кажется реалистичным", — прокомментировал мнение экономистов Хельфен.

Он при этом добавил, что многое будет зависеть "от того, какие секторы экономики будут затронуты и как долго, какие меры, например, поддержка цифровизации, реформа энерго- и транспортная трансформация (отказ от ископаемых источников энергии, использование возобновляемой энергии в транспорте. — Прим. ред.), примет правительство в ходе нормализации обстановки". "К сожалению, пока знания о коронавирусе недостаточны", — добавил он.

В целом исходное состояние немецкой экономики в начале текущего кризиса "точно лучше, чем в 2008 и 2009 годах".

"Несмотря на структурные вызовы, такие как изменение климата, энерго- и транспортная трансформация, рынок труда в лучшей форме. Масштаб частичной безработицы в начале кризиса был явно меньше, чем в 2007 и 2008 годах", — заявил эксперт.

Он добавил при этом, что такая позитивная оценка не применима ко всем группам на рынке труда, поскольку, "несмотря на позитивный общий тренд, нужно учитывать поляризацию на рынке труда в вопросе заработка и рабочего времени".

Другими позитивным фактором он назвал налогово-бюджетную систему Германии. "Фискальная политика чрезвычайно работоспособна, поскольку в прошлые годы бюджетные излишки были значительными. Но нужно учитывать, как это отражается в отношении европейских партнеров, чтобы общими усилиями преодолеть кризис", — заявил Хельфен.