В Грузии продлили режим ЧП из-за коронавируса до 22 мая

ТБИЛИСИ, 21 апр - РИА Новости. Правительство Грузии из-за коронавируса решило продлить режим чрезвычайного положения до 22 мая, соответствующее решение направлено президенту на утверждение, заявил советник премьера Ираклий Чиковани на брифинге.
"Принято решение продлить режим чрезвычайного положения до 22 мая, соответствующее решение правительства направлено президенту на утверждение", - заявил Чиковани во вторник.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.