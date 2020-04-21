В красноярском глазном центре почти у 90 человек выявили коронавирус

Ранее сообщалось, что глазной центр временно приостановил работу, так как там были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

По данным главка, заболевание у медицинских работников проходит в бессимптомной и легкой форме, как и у большинства пациентов.