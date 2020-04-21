В красноярском глазном центре почти у 90 человек выявили коронавирус

КРАСНОЯРСК, 21 апр - РИА Новости. Почти 90 пациентов и медицинских работников глазного центра в Красноярске, временно закрытого из-за пандемии коронавируса, заболели COVID-19, сообщает региональный главк Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что глазной центр временно приостановил работу, так как там были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией.
"В КГБУЗ "ККОКБ имени профессора П.Г. Макарова" (глазной центр – ред.) в период с 7 по 19 апреля зарегистрировано 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе 13 случаев у сотрудников медицинской организации", - говорится в сообщении.
По данным главка, заболевание у медицинских работников проходит в бессимптомной и легкой форме, как и у большинства пациентов.
По данным Роспотребнадзора, в Красноярском крае зарегистрировано 370 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе 64 случая - за последние сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.