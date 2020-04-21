В Чувашии выявили коронавирус у заключенной в СИЗО

Дезинфекция колоний и СИЗО в России. Архивное фото

Дезинфекция колоний и СИЗО в России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Коронавирус выявлен у заключенной в следственном изоляторе в городе Коронавирус выявлен у заключенной в следственном изоляторе в городе Цивильске , сообщили РИА Новости в оперштабе Чувашии.

"При проведении планового лабораторного исследования на COVID-19 у одной из заключенных СИЗО-2 УФСИН России по Чувашской Республике в городе Цивильске был получен положительный результат. Заболевание у женщины протекает бессимптомно, жалоб нет", - рассказали в оперштабе республики.

Все контактные лица выявлены и изолированы, у них взяты анализы на коронавирус. На территории СИЗО введен режим особых условий, проводятся противоэпидемические мероприятия.

РИА Новости пока не располагает комментарием УФСИН России по Чувашской Республике.

Согласно статье 85 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, режим особых условий в исправительных учреждениях подразумевает возможность введения особого порядка допуска на объекты, изменение распорядка дня и ограничение деятельности производственных, коммунально-бытовых, культурно-просветительных и иных служб, за исключением медико-санитарных.

Всего на территории Чувашии выявлено 225 случаев новой коронавирусной инфекции, дополнительно ожидается подтверждение результатов у 10 человек. Выздоровели и выписаны из больницы 12 человек, 3 пациента скончались.