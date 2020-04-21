В акции "Мы вместе" участвуют свыше 700 тверских волонтеров

ТВЕРЬ, 21 апр – РИА Новости. В федеральной акции взаимопомощи "Мы Вместе" принимают участие более семисот добровольцев, представляющих ведущие волонтерские объединения региона, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Бесплатные продуктовые наборы, сформированные при участии тверского социально ответственного бизнеса и неравнодушных граждан в рамках благотворительного марафона "Забота рядом", волонтеры доставляют в первую очередь одиноким и одиноко проживающим людям в возрасте от 65 лет и старше с низким уровнем доходов. Также волонтеры помогают продуктами длительного хранения многодетным семьям, матерям-одиночкам, маломобильным гражданам, которые в текущей эпидемиологической ситуации придерживаются режима самоизоляции.
Выступая в прямом эфире телеканала "Россия 24", губернатор области Игорь Руденя сообщил, что до 27 апреля пожилым людям по всей области будут переданы порядка 40 тысяч бесплатных продуктовых наборов.
20 апреля, 16:53Клуб Лидеров России "Эльбрус" присоединился к акции "Мы вместе"