В акции "Мы вместе" участвуют свыше 700 тверских волонтеров

Бесплатные продуктовые наборы, сформированные при участии тверского социально ответственного бизнеса и неравнодушных граждан в рамках благотворительного марафона "Забота рядом", волонтеры доставляют в первую очередь одиноким и одиноко проживающим людям в возрасте от 65 лет и старше с низким уровнем доходов. Также волонтеры помогают продуктами длительного хранения многодетным семьям, матерям-одиночкам, маломобильным гражданам, которые в текущей эпидемиологической ситуации придерживаются режима самоизоляции.