В Парагвае построили больницу за 25 дней

"Работы были завершены на рекордные 25 дней. Это 100 кроватей для пациентов и 36 для медиков", - говорится в сообщении.
В помещении, построенном по модульному принципу, шесть блоков для пациентов и один блок для персонала.
Больница, созданная при институте респираторных заболеваний, располагает необходимым кислородным оборудованием. Ее строительство обошлось в 5,9 миллиарда гуарани (более 913 тысяч долларов).
В Парагвае подтверждено 208 случаев заражения COVID-19, скончались восемь человек, вылечились 53 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.