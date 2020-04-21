В Парагвае построили больницу за 25 дней

Дезинфекционная обработка улиц против распространения коронавируса в Парагвае

© AP Photo / Jorge Saenz Дезинфекционная обработка улиц против распространения коронавируса в Парагвае

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 апр - РИА Новости. Власти Власти Парагвая во вторник ввели в строй новую больницу для пациентов с респираторными заболеваниями в рамках борьбы с COVID-19 , сообщил минздрав страны.

"Работы были завершены на рекордные 25 дней. Это 100 кроватей для пациентов и 36 для медиков", - говорится в сообщении.

В помещении, построенном по модульному принципу, шесть блоков для пациентов и один блок для персонала.

Больница, созданная при институте респираторных заболеваний, располагает необходимым кислородным оборудованием. Ее строительство обошлось в 5,9 миллиарда гуарани (более 913 тысяч долларов).

В Парагвае подтверждено 208 случаев заражения COVID-19, скончались восемь человек, вылечились 53 пациента.