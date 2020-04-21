В Финляндии число жертв коронавируса достигло 141

ХЕЛЬСИНКИ, 21 апр - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 146 новых случаев коронавируса за сутки, 43 человека умерли, сообщает во вторник Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

"В Финляндии 21 апреля всего 4014 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.

В понедельник сообщалось о 3868 случаях заболевания.

Больше всего инфицированных в столичном регионе - 2630 человек.

По данным на 15.45 вторника, 202 человека находились в больнице, из них 63 в реанимации, 141 умер. Средний возраст погибших 83 года.